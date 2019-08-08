台中國家歌劇院「NTT遇見巨人」系列節目，將推出舞蹈空間舞團的《舞力》。（台中國家歌劇院提供）

台中國家歌劇院自2016年啟用以來，每年10月推出「巨人」系列，今年「NTT遇見巨人」節目大師雲集、經典競出。歌劇院藝術總監邱瑗強調表示，在今年的11檔節目中，將看到一個相當新鮮的精神—「開放」，鼓勵觀眾放開心胸地走入劇場。今年重頭戲華格納歌劇《尼貝龍指環》推出最終曲《諸神黃昏》，以4年計畫完成四部曲。巨人系列節目8月8日全面啟售。

「藝術家們最大的考驗將是以巨大的勇氣，面對及挑戰創作的本質，找到詮釋自我的方式」，邱瑗指出，「NTT遇見巨人」今年的11檔節目可看到，藝術家皆放開心胸，大膽地做全新嘗試，呈現嶄新面貌，是所有藝術團隊的目標。

值得一提的是，歌劇院自開幕以來以4年計畫，每年依序推出一部華格納歌劇《尼貝龍指環》四部曲，今年將推出最終曲《諸神黃昏》，讓觀眾期待已久。歌劇院網羅國際樂壇的歌劇菁英，加上西班牙拉夫前衛劇團（La Fura dels Baus）的當代劇場語法呈現神話史詩，並連年國家交響樂團合作，打造台灣表演藝術界的盛事，吸引台灣、港澳、新加坡及日本樂迷年年搶票來「朝聖」。

此外，雲門舞集與陶身体劇場合作，推出林懷民《秋水》、陶冶《12》及鄭宗龍《乘法》舞作，3名國際級編舞家及兩大超級舞團聯手，將激盪出無限加乘的震撼。此外，唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》，網羅戲團及各路金獎演員，將還原如連鎖劇、劍光特效與吊鋼絲等經典歌仔戲風味。

今年「NTT遇見巨人」節目另有：舞蹈空間舞團與日本島崎明星舞團同台呈現《舞力》；阿喀郎．汗舞團《陌生人》；國光劇團《快雪時晴》；巴黎北方劇院《為什麼？》；張艾嘉與嚴俊傑的音樂鬼故事《曖魅》；同黨劇團《白色說書人》；帕佛．賈維與阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團的演出；雅克普・奧勒伯劇團《一主二僕》等節目演出。

(中時 )