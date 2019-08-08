黃姓營造公司負責人開著凌志轎車到行政執行署說明，差點連人帶車都遭管收、查封命運。（程炳璋翻攝）

台南市一家營造公司黃姓負責人平時住豪宅、開名車，卻欠稅98萬元拒繳，行政執行署台南分署7日向法官提出聲請，祭出管收大絕招，黃男不堪被關，家屬8日下午就來繳清欠款。

49歲黃男是台南市北區一家營造公司負責人，另在安南區還登記開設3家公司，多次出入大陸、柬埔寨談瀝青藥劑生意。他的營造公司在2017年收入淨利高達1053萬元，卻拒繳營業稅、牌照稅、全民健保等83項稅金共98萬。

行政執行署派員查看黃男家住北區豪宅，家中有傭人打掃，還停放多輛頂級名車代步，在2017年至2018年間在銀行提領2600多萬，但遲未繳納欠稅款。

行政執行署台南分署7日要求他到分署說明償還計畫。黃男開著凌志460萬黑車轎車到場，當庭卻說不清楚償債說法，官員立刻祭出管收大絕，讓黃男臉色大變。

經過一夜管收，黃男家屬8日下午立刻前來繳錢，除了自己從看守所脫身，也讓他的凌志轎車免於被查封的命運。

(中時 )