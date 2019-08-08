美國民主黨初選支持度領先的2020年總統參選人拜登，今天抨擊美國總統川普，稱他「煽動白人至上主義火焰」，且既未發揮道德領導，也無意使國家團結。

美國前副總統拜登（Joe Biden）在愛阿華州伯靈頓（Burlington）的一場造勢活動中表示：「我們美國面臨到白人至主義不斷風起雲湧的問題，而且我們的總統還火上加油。」

76歲的拜登指出：「這位總統無論說的是明白語言或暗示，都在煽動這個國家的白人至上主義火焰。…我們有位毒舌總統，公然且毫不內咎地以仇恨、種族主義和分化作為政治策略。」這是他對共和黨籍的川普發表過最嚴厲的批評之一。

一名21歲白人男性3日在德州艾爾帕索（El Paso）開槍濫射，造成22人死亡。他辯稱是為了反抗「西語系國家移民入侵」。

拜登將這起槍擊案部分歸咎於川普。他表示：「川普所說的（移民）『入侵』和艾爾帕索凶嫌所稱『這個攻擊是為因應西語系國家移民入侵德州』，兩者有何差別？應該是相去不遠。」

(中時 )