強烈颱風利奇馬來勢洶洶，中央氣象局今（8日）上午8時30分發布陸上颱風警報，中央災害應變中心下午舉行第4次工作會報，由內政部長徐國勇主持，徐國勇特別提到，「千萬不要觀浪，生命無價！」要求海巡署要強制驅離。

中央災害應變中心統計，全台曾停電11505戶、修護11309戶、待修護196戶；基地台受損9座，目前已全數恢復；天然氣停氣300戶、修護160戶、待修護140戶。

目前發布黃色警戒134條土石流潛勢溪流，座落於新北市、新竹縣、桃園市的7鄉鎮50村里。

徐國勇表示，針對土石流潛勢區或易成孤島地區進行預防性疏散撤離，特別注意基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）、苗栗縣及宜蘭縣等縣市；注意山區道路落石問題；協助漁工上岸安置；呼籲民眾勿前往海邊觀浪及山上旅遊，並強化居家防颱防洪整備措施等事項，請各編組部會落實執行。

中央氣象局持續監控颱風動態，並與各防災單位保持密切聯繫，工作會報情資研判資料務必轉達地方政府知悉，並請消防署督導地方政府應變中心適時開設。

(中時 )