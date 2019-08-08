9m88（中）今辦記者會，好友Leo王（左）與製作人黃宣到場祝賀。（爵士寶貝有限公司提供）

9m88本名湯毓綺，年僅27歲便以新銳爵士美聲獲大批歌迷支持，被稱為「爵士女神」、「國民靈魂歌姬」，她的音樂性質極具節奏藍調，過去每辦個唱門票立刻秒殺；她曾與本屆金曲獎入圍者合作，包括Leo王、OZI及落日飛車等，連日本女星水原希子都是她的粉絲。

9m88近日推出首張專輯《平庸之上》，8日發片記者會巧遇利奇馬颱風與地震攪局，讓9m88忍不住直呼：「我才要發第一張專輯，生命就要結束了嗎？」對於自己的藝名，9m88解釋：「英文名字是Joanne，所以取其諧音，而88是學號，符碼化的結果就是9m88。」

她原就讀服裝設計，畢業後到紐約學音樂，曾參加《第二屆華人星光大道》，卻在進入決賽後毅然放棄，決定走出自己的爵士音樂之路；她3年前曾與Leo王合作〈陪你過夏日〉，如今推出個人專輯，Leo王今特地到場支持！對於不少音樂人視9m88的作品為明年金曲獎熱門，她開心表示：「如果未來能夠入圍或得獎，會是個很大的榮耀。」

(中時 )