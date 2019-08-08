強颱來襲 新北撤離1345人 烏來旅客淨空 19:172019/08/08 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜8日視察烏來等地區。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱利奇馬來襲，新北市全面啟動，其中河濱部落478人與土石流潛勢區與山區人數867人共計1345人全數撤離，另碧潭水上腳踏車已上岸固定，烏來雲仙樂園也已提前閉園，9日停止營業，新北市觀旅局也上山勸退所有在烏來投宿旅客，確保一切安全。 此外，野柳海洋公園、深澳鐵道自行車RailBike以及新北市所轄旅客服務中心、各風景區遊客中心(含瑞芳、十分、碧潭、烏來)及猴硐煤礦博物園區各館舍，9日依新北市是否停班課訊息配合正常開放或暫停營運。 (中時 ) #烏來 #碧潭 也許您會感興趣 推薦閱讀 政治熱門新聞 阿扁也傻眼！小英帶花媽出國幹這事 - 政治 內鬼是誰？他揭藏身韓市府48人中 - 政治 最新民調：無論三方或四方對決 韓國瑜都居榜首 - 政治 郭幕僚指真心換閉門羹 韓競辦：一起努力改變台灣 - 政治 換掉腐敗政府 許榮淑號召籌組「台灣人民最大聯盟」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。