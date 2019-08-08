強颱利奇馬來襲，新北市全面啟動，其中河濱部落478人與土石流潛勢區與山區人數867人共計1345人全數撤離，另碧潭水上腳踏車已上岸固定，烏來雲仙樂園也已提前閉園，9日停止營業，新北市觀旅局也上山勸退所有在烏來投宿旅客，確保一切安全。

此外，野柳海洋公園、深澳鐵道自行車RailBike以及新北市所轄旅客服務中心、各風景區遊客中心(含瑞芳、十分、碧潭、烏來)及猴硐煤礦博物園區各館舍，9日依新北市是否停班課訊息配合正常開放或暫停營運。

(中時 )