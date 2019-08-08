黃小琥為好友鄭怡的電視特輯跨刀。（阿爾發音樂提供）

黃小琥與交往10年的德籍男友Frank感情穩定，昨適逢七夕情人節，黃小琥忙著採買食竹物、做好防颱措施，沒空與男友過節，她今一早大嘆：「做防颱卻沒做好防震！」原以為她意指七夕夜與男友甜蜜共度、一語雙關，問清楚後才知道，原來她是被今天清晨發生的芮氏規模6.0地震嚇到。

她日前為好友鄭怡的《記得 想飛》電視特輯跨刀，搖身一變當起主播，歌手身兼主持身份的黃小琥直呼：「當主播，沒那麼簡單！眼看稿子、嘴吃螺絲。」表示當主播最困難的，是要適應「跳鏡頭」與「讀稿機」，來不及時仍得裝出老神在在、端莊優雅的神情，錄完後才發現自己的背後濕一片，忍不住對鄭怡喊話：「麻吉，妳要請我吃飯！」

首次坐上主播台，氣場強大的黃小琥，讓現場工作人員一陣惶恐，每當錄完一段，黃小琥就迫不及待看回放、關心成效，不斷表示：「重錄重錄。」自我要求甚高；對於自己的表現，她覺得最大難度在於要邊播報邊換鏡頭、配合三機作業，「嘴巴快吃螺絲了，還要找鏡頭保持微笑」！勝任主播工作後，歌迷更好奇的是她今年工作規劃，黃小琥昨表示已開始收歌、準備錄音，最快明年推出新專輯。

(中時 )