北區水資源局根據中央氣象局資料分析，評估8日晚間石門水庫的入流量將達到每秒1000立方公尺，為保險起見，預計在晚間10時進行每秒400立方公尺的調節性放水。

北水局解釋，若要進行每秒400立方公尺排水量，依照水庫操作規範，在前3個小時要呈報給經濟部，目前則維持每秒98立方公尺排水量。由於預估雨勢將持續增強，會在9日中午左右達到最高點，原則上開啟每秒400立方公尺排水量後，會視雨量狀況增加排水量。

(中時 )