晚間10時起 石門水庫加大排水量 19:452019/08/08 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北區水資源局根據中央氣象局資料分析，評估8日晚間石門水庫的入流量將達到每秒1000立方公尺，為保險起見，預計在晚間10時進行每秒400立方公尺的調節性放水。 北水局解釋，若要進行每秒400立方公尺排水量，依照水庫操作規範，在前3個小時要呈報給經濟部，目前則維持每秒98立方公尺排水量。由於預估雨勢將持續增強，會在9日中午左右達到最高點，原則上開啟每秒400立方公尺排水量後，會視雨量狀況增加排水量。 (中時 ) #水庫 #石門水庫 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣跨越7紅線 人行用水庫妙喻 11:062019/08/05 財經 陸人行：7不是堤壩 更像水庫水位 11:242019/08/05 兩岸 人幣匯率像水庫 漲落很正常 04:092019/08/06 焦點新聞 人行：7像水庫水位 有漲有落 04:102019/08/06 產業特刊 利奇馬颱風逼近 曾文水庫將進行調節性放水及排砂作業 14:482019/08/06 生活 颱風來襲 南水局整備應變 04:102019/08/07 產業．科技 利奇馬來勢洶洶 北水局嚴加防範 04:102019/08/07 地方新聞 清晨巨震！ 水電設施皆無大問題 08:482019/08/08 生活 強震總計全台逾萬戶停電 基地台損9座 11:472019/08/08 生活 因應颱風來襲 石門水庫準備好了 16:202019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 不斷更新》強颱利奇馬來襲！全台明天停班停課看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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