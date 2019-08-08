伍佰近日錄衛視中文台《旅行應援團之一起出發吧》，跟著主持人庹宗康、路嘉怡、春風及無尊一起慢遊平溪、雙溪等地。人生第一次參加美食外景節目的伍佰，從下午加入錄影行列，看到庹宗康、路嘉怡兩位老友超放心，喜歡攝影的他沿路拍不停，一整天玩下來，慢遊節奏頗獲他認同。

伍佰提及私房料理有一道「快要滿出來三明治」，餡料有奶油、番茄、火腿、起司、白煮蛋、酪梨，為了方便食用，他甚至購買速食店專用包裝油紙，一次買一千張。他笑稱，每次到國外開演唱會一定隨身攜帶油紙，工作總是住在五星級飯店，早餐一定很豐盛，他會帶油紙到早餐buffet，現場製作三明治，有時還會1次做2個，1個現場吃，1個帶去演唱會。庹宗康聞言戲稱，「搖滾巨星偷自助餐的菜做三明治。」現場一陣大笑。

伍佰喜歡攝影。（衛視中文台提供）

一行人還在雙溪山間露營，在帳篷前享用烤肉大餐。伍佰回憶以前露營沒水沒電，還得自己釣魚，他不忘虧一旁的路嘉怡「總是開百萬露營車露營」，他笑說：「其實可以直接在停車場就好。」路嘉怡忍不住抗議。

(中時 )