強颱利奇馬來襲 新北市9日停止上班上課 19:172019/08/08 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布9日停止上班及上課。 (中時 ) #新北 #上班 #上課 #基隆 #北基 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北捷運都更計畫通過審議 21站開發即將啟動 17:302019/08/05 生活 性平雙城論壇登場 台中與新北交流 20:062019/08/05 生活 2019新北文學獎8／10截止收件 04:102019/08/06 藝文副刊 新北土水青年培訓營 環教紮根高校生 17:152019/08/06 生活 綠色運輸 新北停車場電池交換站公開標租 17:342019/08/06 生活 新北節能媒合會 下單優惠6折起 04:102019/08/07 地方新聞 新北義民爺嘉年華 國際友人也來哈客 04:102019/08/07 地方新聞 新北抽驗市售抗菌襪 3成毫無抗菌力 15:572019/08/07 生活 新北警局長陳檡文 貼心祝同仁甜蜜過七夕 16:492019/08/07 社會 中央取消印花稅 侯友宜：對新北財政完全沒助益 17:172019/08/07 政治 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 不斷更新》強颱利奇馬來襲！全台明天停班停課看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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