人民最大黨今天舉行記者會，廣邀菁英參選2020立委選舉，新聞稿指出，人民最大黨不滿現今在野黨弱、執政黨強，不論是否違憲，什麼法案都通過，讓人民生活感到很痛苦，讓人民決定自己的命運，選擇可以有能力者管理國家，讓人民可以有公平、平等、自由、法治的社會。

人民最大黨指出，政治人物的權力來自於人民，選賢與能，但如今變成會講話、跑攤、譁眾取寵的人贏得選舉，與黨主席許榮淑推動民主化、民主普世價值背道而馳；民進黨早期強調要用公平、正義、清廉、法治制衡國會，現在掌握國會多數席次，卻胡亂通過法案，變成一個大怪獸，不合理的政策無人制衡，例如國安法、兩岸條例、年金政策、兩性平權等，這就是權力的傲慢。

人民最大黨引用高雄市長韓國瑜曾說過，「我們要過好日子，要苦民所苦，我們人民要覺醒，用選票奪回我們的權利，改革很簡單，就是用人民手中的選票把權力收回來。」

人民最大黨強調，人民有權決定國家前途，唯有團結拿到政權，只要是人民都是黨員，廣納各界菁英投入2020立委選舉，讓人民自己來選擇，換掉無能腐敗的政府。

(中時 )