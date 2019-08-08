亞馬遜河雨林面積超過550萬平方公里，是全球最大的雨林，超過非洲剛果河流域雨林，面積比墨西哥還稍大一點，也是最大的陸上氧氣供應區，因此有「地球之肺」之稱 。但是人類正在以可怕的速度破壞它，巴西國家太空研究所（INPE）的衛星數據顯示，與2018年7月相比，2019年7月亞馬遜雨林的砍伐率增加了278％，也就是2,253平方公里的植被遭到破壞，這個面積大約是洛杉磯市的兩倍。

生活科學(Livescience)報導，INPE從2004年開始，透過衛星來監測雨林的情況，以防止亞馬遜地區的非法砍伐。然而，現在的巴西總統雅伊爾·波索納洛(Jair Bolsonaro)卻是個氣候變化懷疑論者，他不相信環境學家與科學家的警告，認為在亞馬遜雨林更多的開發，包括採礦、伐木和農業，才能給國家帶來利益 ，為此，他將 INPE視為眼中盯。

巴西國家太空研究所所長里卡多‧加爾法歐呼籲，正視雨林消失造成的嚴重生存問題。(圖/INPE)

巴西總統波索納洛，不相信破壞雨林會造成全球暖化。(圖/美聯社)

8月2日，波索納洛開除了INPE負責人里卡多‧加爾法歐(RicardoGalvão)，於是加爾法歐趕緊在離職前公布這些令人擔心的資料，加爾法歐在他的離職聲明中表示，INPE的工作都是基於正確的科學事實，並稱總統的決定「令人尷尬」。他提供的資料表示，與2018年6月相比，2019年6月的森林砍伐率增加了88％。

波索納洛總統稱這些驚人的數據是「謊言」，並指責加爾法歐身為公務員，卻與一些「非政府組織」有往來，破壞行政中立原則。總統還宣布，未來巴西政府將聘請一家私人公司，來接管亞馬遜森林砍伐監測。

作為地球上最大的熱帶雨林，亞馬遜也是地球上最大的二氧化碳消化場之一，每年吸收多達20億噸的二氧化碳（因為樹木光合作用），並釋放大約20％的地球氧氣。保護亞馬遜和其他熱帶雨林，是應對持續氣候危機的最直接、最具成本效益的方法之一。

(中時電子報)