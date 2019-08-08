Sisley輕羽淨亮保養粉底液全球共12個色系，台灣引進4色。（Sisley提供）

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅、粉底液形象圖。（迪奧提供）

資生堂 極上御藏光羽紗煥采氣墊粉餅 SPF 50＋ PA＋＋＋，3200元。（資生堂提供）

植村秀無極限超時輕粉底674，1700元。（植村秀提供）

嬌蘭24K純金光氣墊＃00，2550元。（嬌蘭提供）

底妝被視為頂級保養的入門，各大妝品在底妝成分添加明星保養成分，保養型底妝成為近年底妝潮流，在保養型彩妝耕耘多年的法國保養Sisley於1976年由修伯特多納諾、伊莎貝爾多納諾創立後，以植物美容學經驗及創新科技，在名媛貴婦圈屹立不搖，每次推出新品都成為名流焦點。

Sisley發表輕羽淨亮保養粉底液全球共推出14個色選，台灣引進4個名流最愛色號，輕羽淨亮保養粉底液兼具保養和彩妝，上妝的同時也能擁有頂級肌膚保養，使用後能修飾膚色，帶來光感美肌，質地輕薄，純色粒子和光學柔焦粉體達到遮瑕及提亮效果，用指腹就能上妝，輕鬆打造半霧半光的「好命肌膚質感」。

保養型底妝新品還有迪奧「超完美柔霧光氣墊粉餅SPF 35 PA＋＋＋」，訴求24小時持妝，擁有保養級柔霧光感，可隨身攜帶補妝，添加迪奧嚴選保養成分呵護肌膚；資生堂旗下最頂級極上御藏系列推出「光羽紗煥采氣墊粉餅」，添加延命草精華，為肌膚帶來滋養，展現肌膚光澤，修飾油光。

同樣訴求好命肌的還有法國嬌蘭，新一代「24K？純金光底妝系列」，包含24K純金光粉底液、24K純金光氣墊粉餅、24K純金光超保濕持妝噴霧、24K純金光絲霧蜜粉餅，善用底妝打造好膚質，帶有光澤的好命肌，就算不是天生名媛，也可以透過底妝，打造後天好命妝容。

(中時 )