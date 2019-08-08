主打即時、隨興地吃喝玩樂「最懂生活」的整合預定APP「FUNNOW」下半年即將啟動第三輪募資，FUNNOW聯合創辦人張家甄談起這兩年的成績，她相當有信心，希望能募得1000萬至1500萬美元的資金，帶來更多「說走就走」的玩樂。

台灣FUNNOW的營運業績都達標，去年創3億元佳績，而今年目前為止都很不錯，GQ bar surfing、8月米其林月、年底串聯東京、香港、吉隆坡、台北等不同城市的跨年活動，都是消費者的使用APP旺季。

張家甄表示，投資團隊都很樂觀，因為這種即時預訂的整合服務，「目前我們不算是有競爭對手，應該說我們不是頭對頭的競爭」。她舉例，FUNNOW同時有訂住宿飯店、訂餐廳、訂當地行程等，等於是統包了各個競爭對手的服務內容。

張家甄說，「我們是整合性平台，使用者只要用我們的APP，一個內容裡面就包含了多樣選擇，這樣消費者黏著度更高」，而且只要註冊一次，在東亞多個國家都可以使用。

FUNNOW往日本開創，張家甄坦言，也是看好2020的東京奧運，預期屆時會帶來更多人潮，「我們想要做更深度的預訂」，例如東興很多餐廳都有自己的預訂系統，但日文介面對外國人很不方便，所以想要串連更多店家，只要想到去東京玩、打開FUNNOW，就可以解決吃喝玩樂的問題，甚至我們還準備了相撲體驗。

張家甄指出，這次啟動日本服務已經有百項左右的體驗商品，預計第三季目標可以達到 300項體驗上線。

FUNNOW目前有超過80萬會員，平均每日使用人數約1萬人，合作商家超過3,500多家，目前在東京、香港、吉隆坡、台北等東亞4大城市都有提供服務，預計下半年會新增泰國曼谷。

(中時 )