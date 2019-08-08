(20:20更新)效力歐力士的台灣投手張奕，與表哥陽岱鋼有相似的臉龐，不過他是育成選手出生，原以野手身分加盟歐力士，去年棄打從投後意外展現投球天分，在父親節這天獲得一軍生涯初先發的機會。張奕8日先發對戰火腿，投球內容讓不少球迷驚豔，前4局讓對手12上12下，主投6局僅失1分，最終歐力士以5比2帶走勝利，張奕創下日職育成野手拿下勝投第一人。

張奕2016年以野手身份參加育成選秀，獲歐力士第一指名加盟，不過打擊成績不突出，反而在去年6月棄打從投後潛力被挖掘，不到一年就在今年5月獲得生涯一軍初登板的機會，可惜的是出賽2場後援上場，因太緊張表現不優，留下高達10.80的自責分率後下二軍繼續磨練。

張奕在二軍總計出賽19場，戰績2勝3敗，自責分率僅2.40，今日獲得一軍初先發機會，展現優異的投球內容、完全壓制火腿打線，不但控球精準、變化球到位，指叉球更頻頻讓對手揮空，球速最快來到152公里，前4局演出12上12下，火腿隊無法突破張奕的壓制。

歐力士隊友也很幫忙張奕，首局隊友先攻下1分後，4局上半洋將羅梅洛與莫亞「背靠背」開轟，再替張奕打下2分，將比分拉開到3比0領先。直到第5局近藤健介才從張奕手中敲出全隊首安，不過接下來3棒都無法讓近藤推進，張奕用球數也很精簡，前5局僅用70球。

此戰現場有間歇性雨勢，6局下半張奕對決清宮幸太郎，一顆中間的變化球被逮中敲成左外野陽春炮，也是張奕今日首度失分，但也僅是被敲的第2支安打。張奕被敲轟後依然表現穩定，先送給中島卓也三振，再連續讓西川遙輝與大田泰示出局。

7局下半歐力士換投近藤大亮，張奕先發主投6局用球數95球，僅被敲2支安打、失1分，送出6次三振，初先發的精彩表現也獲得不少日職球迷關注，自責分率也大幅下降至3.52。

張奕退場時歐力士以3比1領先，9局上半歐力士小島脩平敲出2分打點安打，將領先拉開至5比2，再加上後援投手合力封鎖火腿攻勢，最終歐力士順利以5比2帶走勝利，張奕初先發就拿下勝投，成為日職史上首位育成野手拿下勝投的球員，寫下空前紀錄。

(中時電子報)