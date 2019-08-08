強颱利奇馬將對基隆北海岸構成威脅，基隆市政府依據中央氣象局最新天氣預報資料，下午6點會召開一次防颱應變會議，基隆市長林祐昌晚間7點與台北市、新北市達成共識，考量民眾上下班課交通往返安全，宣布明（9）日各機關學校停止上班、停止上課，呼籲民眾提早準備防颱準備。

(中時 )

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