基隆》嚴防強颱利奇馬 基隆市明天停班課 19:282019/08/08 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 預防強颱利奇馬，基隆市宣布9日停止上班上課。(許家寧攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱利奇馬將對基隆北海岸構成威脅，基隆市政府依據中央氣象局最新天氣預報資料，下午6點會召開一次防颱應變會議，基隆市長林祐昌晚間7點與台北市、新北市達成共識，考量民眾上下班課交通往返安全，宣布明（9）日各機關學校停止上班、停止上課，呼籲民眾提早準備防颱準備。 (中時 ) #基隆 #防颱 #利奇馬 #基隆市 也許您會感興趣 推薦閱讀 第9號颱風「利奇馬」生成 周四影響最劇 08:052019/08/04 生活 準颱風利奇馬預估路徑曝光 恐成擦邊球 11:462019/08/04 生活 利奇馬颱風下午2時生成 周四、周五最接近台灣 16:102019/08/04 生活 利奇馬不排除直撲台灣 週四、五威脅最大 07:522019/08/05 生活 「利奇馬」密集閃電爆發 彭啟明驚：颱風很有料 10:132019/08/05 生活 利奇馬將升格中颱 周三開始影響台灣 11:282019/08/05 生活 《翻爆午間精選》利奇馬恐升格中颱 周三影響台灣 12:122019/08/05 生活 利奇馬路徑西修 各國預測曝光「中心恐登陸東北角」 12:332019/08/05 生活 第10號颱「柯羅莎」最快明生成 未來路徑曝光 17:572019/08/05 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 18:192019/08/05 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 不斷更新》強颱利奇馬來襲！全台明天停班停課看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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