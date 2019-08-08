強颱利奇馬逼近 明天北北基停班停課 19:342019/08/08 工商 郭建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強烈颱風利奇馬正逐步接近台灣，中央氣象局已發布海上陸上颱風警報，提醒台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備並防範強風豪雨。台北市、新北市、基隆市剛已宣布，9日停班停課。實際資訊以「行政院人事行政總處網站」為主。 https://www.dgpa.gov.tw/typh/daily/nds.html?uid=31 (工商 ) #新北 #颱風 #停課 #利奇馬 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北土水青年培訓營 環教紮根高校生 17:152019/08/06 生活 綠色運輸 新北停車場電池交換站公開標租 17:342019/08/06 生活 利奇馬颱風來勢洶洶 政院召開前置情資研判會議提高警戒 19:352019/08/06 政治 利奇馬最快凌晨升中颱 三颱怎走一圖秒懂 00:022019/08/07 生活 新北節能媒合會 下單優惠6折起 04:102019/08/07 地方新聞 新北義民爺嘉年華 國際友人也來哈客 04:102019/08/07 地方新聞 利奇馬來勢洶洶 北水局嚴加防範 04:102019/08/07 地方新聞 《經濟》利奇馬颱風來襲，政院開情資研判會議 08:022019/08/07 財經 最強中颱利奇馬17：30發海警 周五風雨最劇烈 10:262019/08/07 生活 桃園復興區8點宣布明天是否停班課 17:282019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 不斷更新》強颱利奇馬來襲！全台明天停班停課看這裡 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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