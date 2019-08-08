強烈颱風利奇馬正逐步接近台灣，中央氣象局已發布海上陸上颱風警報，提醒台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備並防範強風豪雨。台北市、新北市、基隆市剛已宣布，9日停班停課。實際資訊以「行政院人事行政總處網站」為主。

https://www.dgpa.gov.tw/typh/daily/nds.html?uid=31

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