金門受到颱風外圍環流影響，出現今年入夏以來的最高溫。（李金生攝）

受到「利奇馬」颱風外圍下沉氣流影響，外島金門今（8）日下午出現37.2度的高溫，寫下今年入夏以來最高紀錄，也是全台本日最高溫的地方。走在街頭的民眾揮汗如雨，直說：「好熱！」

金門氣象站在今天中午1時16分，測得攝氏37.2度的高溫，不但是全台各縣市中最高溫地方，也是四面環海的金門今年入夏以來，測得氣溫最高的一天，雖然與2011年的歷史高溫38.4度相較，仍有一段差距，但仍讓民眾熱得受不了。

金門氣象站說明，金門因受到利奇馬颱風外圍下沉氣流增溫影響，才會出現酷熱天氣，今天在清晨2時19分測得最低溫28.1度，早上8時以後氣溫即持續飆升，一直維持在30度以上，下午出現的37.2度，也較前天次高的36.1度更熱。

由於今天是24節氣中的立秋，熱昏頭的民眾抱怨「有夠熱!」外，也質疑農民曆是不是寫錯了，認為應該是「大暑」才對吧，引來熱烈討論。

但也有人表示，在四季分明的金門，夏天本來就很熱，也許今天特別熱，算是很大隻的秋老虎，但總比台灣又是颱風，又是地震，根本要好上許多。

金門氣象站指出，利奇馬已從中颱轉為強颱，未來幾天金門仍受其外圍環流影響，但氣溫是否繼續飆高？仍有待觀察。民眾出外應做好防曬準備，同時也要注意隨時補充水分。

(中時 )