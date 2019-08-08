Jo Malone London亮粉浮雕服務。（Jo Malone London提供）

頂級香氛Jo Malone London台北SOGO復興館8日盛大開幕，品牌以摩登風格吊燈、白色大理石典雅家具、質樸人字木紋地板打造明亮寬敞的購物空間。

Jo Malone London打造4個網美打卡點，包括 英式送禮小車，以小巧可愛的英式黑色禮車，滿載禮物完美呈現品牌送禮美學；大鼻子古龍水圖書館，讓顧客盡情探索古龍水全系列，找出最適合自己的香氛絕配；jO MALONE LONDON迷你屋，縮小版的英國總部格洛斯特廣場52號，展示著完整的居家香氛系列；巨型香水陳列瓶，展示品牌明星香氣。

另外還推出6款客製化禮盒，在移動式古龍水互動桌，可以任意選擇活動，自由創作專屬的客製化禮盒，胸章裝飾活動、禮盒燙印服務、亮粉浮雕服務、禮盒印章服務、祝福小語貼紙、照片轉印服務，另有8日起至14日開幕限定搶先全台首賣，包括藍風鈴居室香氛工藝蠟燭限量20個、Jo Malone London香氛糅合組限量30組；開幕專屬限定來店消費禮每日限量50份每人限領1份。

(中時 )