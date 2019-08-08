美國防長艾斯培訪問日本期間稱，「中國軍事行動和掠奪性經濟行為正威脅我們共同維護的國際規則」。中共外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上駁斥，「很不地道，也不道德，別有用心。」

華春瑩表示，美方有些人固守冷戰和零和思維，無視基本事實，四處給中國大陸扣帽子。這種做法很不地道，也不道德，是別有用心的。

華春瑩表示，第一，中共堅定不移走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。美國卻在全世界擁有數百個軍事基地，在本國領土以外部署了數十萬人的軍隊，在海外打了一場又一場戰爭。這樣一個在全世界部署軍力、炫耀武力的國家，有什麼理由和資格指責別國？！

第二，中國大陸秉持正確義利觀同發展中國家開展互利合作，在力所能及範圍內向廣大發展中國家提供不附加任何政治條件的幫助。這些合作有力促進了當地經濟社會發展和民生改善，深受廣大發展中國家歡迎。

華春瑩表示，中國有句話叫「身正不怕影斜」。誰在破壞國際規則，誰在維護國際規則，國際社會早有公論。美方越抹黑中共，國際社會越能看清楚他們的陰暗心理。

(中時 )