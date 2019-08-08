路易威登（LV）在Bellavita寶麗廣場一樓中庭打造2019秋冬女裝快閃店，8日在利奇馬颱風來襲下遇水則發地舉行開幕晚會，陳柏霖、陳庭妮、林予晞、Leo王、夏于喬、盧南君、Akemi、江沂宸、曹晏豪、劉修甫、林子璿等人全都搶先逛店。

久未在台露面的陳柏霖，8日先在南部參加外婆的告別式，感慨自己出道多年，但待在外地太久，「陪家人很重要，要平衡一點，之後想多花時間陪伴家人。」也希望能在台灣拍些作品。他前陣子去把右臉的痣點掉，化驗後幸好是良性，有沒有因此好運臨門？他笑說：「都挺好的。」這次出席LV活動，算算上一次買LV是10幾年前，買過一個綠色牛仔布的大提包，自己很少買精品都是買給別人比較多，「等一下就要幫媽媽物色。」

陳庭妮特地效仿LV此季秀上的模特兒造型，一頭龐克髮型又帥又美。LV刺繡襯衫8萬2000元，胸衣吊肩連身裙17萬7000元，LV BEAUBOURG厚底皮鞋3萬5900元，MINI LUGGAGE BB手袋10萬7000元。（陳俊吉攝）

陳庭妮頂著龐克頭亮相，她相當有心地拷貝秀上模特兒造型，「這季比較復古前衛，為了這個髮型用了兩小時，用到出門最後一刻。」髮型被開玩笑很像龐畢度中心的水管，她嬌喊：「是復古泡泡！」身材纖瘦的她最近一直被周遭友人鼓勵增胖，結果活動前才發現衣服很緊，「4、5個人一起才幫我拉起來！」

夏于喬婚後運勢旺近來頻頻出席時尚活動。LV皮革領雙排扣無袖大衣13萬5000元，長袖蕾絲上衣8萬4000元，MONOGRAM壓花皮革迷你半截裙13萬5000元，TOUPIE手袋6萬6000元。。（陳俊吉攝）

音樂風格前衛的Leo王穿著也很前衛，首度參加時尚活動的他為此捨棄平時不離身的毛巾，以百摺裙亮相，表示：「還在感覺（氣氛）中，一切都很講究，很精緻。」他自認身材夠高能穿出服裝特色，「不是每個人穿都好看，剛好可以展現裙長。」他在金曲獎上也是穿LV的西裝，喜歡寬大造型的他買西裝總是很困擾，所以當時穿到LV的西裝感覺舒服無束縛，家人朋友頻頻稱讚。

Leo王大膽穿上百摺裙，認為音樂人應該勇於嘗試不設限。LV美國國旗馬海毛提花圓領衫3萬9700元，百褶裙18萬2000元，特大壓摺開衩長褲4萬1600元。（陳俊吉攝）

林予晞認為身上的荷葉邊披肩背心充滿濃濃80年代風格，「自己是80年代出生的小孩，研究起來特別有感覺。」她這次看到快閃店以龐畢度中心為造型相當興奮，因為以前去巴黎一直沒能朝聖，這次反倒像是圓了夢。喜歡拍照的她最愛拍攝建築物，直言等等就要狂攝，「剛好最近喜歡用三稜鏡拍攝，拍建築物更有角度。」

LV 2019秋冬女裝快閃店自9日起至28日，販售2019秋冬女裝系列服裝、皮件、飾品與鞋履，全店以龐畢度中心的水管造型、紫、綠、紅等亮色打造，秋冬女裝充滿80年代的華麗搖滾風格，可見亮片、毛呢、刺繡、豹紋等元素。

林予晞認為身上的服飾大墊肩與波浪很80年代風格，有種宇宙感。LV荷葉邊披肩背心 15萬9000元，荷葉邊印花連身裙21萬8000元，RHAPSODY短靴5萬2500元，CANNES手袋 9萬4500元。（陳俊吉攝）

其中LV pop系列再度翻玩經典的Monogram印花，用模糊的Monogram仿造80年代電視螢幕的閃爍，快閃店全球獨賣LV Pop系列T-Shirt限量150件，也全台獨賣Twist BB手袋。

LV 2019秋冬女裝在Bellavita打造快閃店，以巴黎龐畢度中心為靈感。（LV提供）

全台獨家販售的LV Twist BB手袋，12萬4000元。（LV提供）

LV Mini Luggage BB手袋配色具龐畢度中心風格，10萬7000元。（LV提供）

全球獨賣的LV Pop T-Shirt，2萬5000元。（LV提供）

LV 2019秋冬女裝在Bellavita打造快閃店，以巴黎龐畢度中心為靈感。（LV提供）

(中時 )