克蘭詩打造巴黎唇情畫室 保養型唇彩搶市 20:172019/08/08 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 克蘭詩巴黎唇情畫室。（克蘭詩提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 克蘭詩全新親親水唇彩閃閃限量版。（克蘭詩提供） 頂級美妝克蘭詩打造巴黎唇情畫室，推出三大唇彩明星彈潤植萃美唇油、親親水唇彩，以及癮釉光精油唇膏。 看起來像是唇蜜的外包裝，打開卻化身為唇膏，乳霜般的質地包裹著飽和亮麗的色彩，輕輕一抹像是保養品一般完美修飾唇紋，同時卻又展現個性十足的亮感釉光，這是結合唇膏、唇油與唇膜三效於一體的全新癮釉光精油唇膏。富含植萃保養油配方的唇膏，散發自然清新的宜人氣味，精選來自大自然的八款色彩，不需搭配特定妝容，不需遷就膚色的好相處唇膏。 (中時 ) #唇膏 #唇彩 #釉光 #色彩 #唇油 也許您會感興趣 推薦閱讀 玩色彩 墨上乾坤 故宮色得來不易 01:122019/08/04 生活新聞 東森購物會員，買唇膏1,380元 雲端發票中100萬元 14:042019/08/07 財經 令人瘋狂的柔霧雙唇！絕美女伶柔霧保濕唇膏全新上市 14:222019/08/07 美妝 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 不斷更新》強颱利奇馬來襲！全台明天停班停課看這裡 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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