克蘭詩全新親親水唇彩閃閃限量版。（克蘭詩提供）

頂級美妝克蘭詩打造巴黎唇情畫室，推出三大唇彩明星彈潤植萃美唇油、親親水唇彩，以及癮釉光精油唇膏。

看起來像是唇蜜的外包裝，打開卻化身為唇膏，乳霜般的質地包裹著飽和亮麗的色彩，輕輕一抹像是保養品一般完美修飾唇紋，同時卻又展現個性十足的亮感釉光，這是結合唇膏、唇油與唇膜三效於一體的全新癮釉光精油唇膏。富含植萃保養油配方的唇膏，散發自然清新的宜人氣味，精選來自大自然的八款色彩，不需搭配特定妝容，不需遷就膚色的好相處唇膏。

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