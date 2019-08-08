颱風天鋸樹 北市老翁不慎摔傷命危 19:502019/08/08 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市東園街傍晚發生老翁鋸樹摔傷意外。（翻攝google街景） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消8日晚7時許獲報，1名64歲老翁疑在颱風天時，在東園街住家3樓鋸樹，但不慎從約9公尺的高度墜落摔傷，頭、胸部重創，警消到場時發現老翁已無呼吸及意識，已緊急將他送醫，目前正由醫護人員搶救中。 (中時 ) #鋸樹 #颱風天 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬逼近 創業家「防颱懶人包」專區搶商機 14:432019/08/07 財經 陳柏霖南部趕上來、陳庭妮頂龐克頭 颱風天力挺LV快閃店 19:422019/08/08 娛樂 社會熱門新聞 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 洗車場老闆熱情邀工 少女未上工就慘遭2度性侵 - 社會 最難過的父親節 軍人自戕案今解剖 父疑兒整月未寫莒光日記不單純 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。