北市警消8日晚7時許獲報，1名64歲老翁疑在颱風天時，在東園街住家3樓鋸樹，但不慎從約9公尺的高度墜落摔傷，頭、胸部重創，警消到場時發現老翁已無呼吸及意識，已緊急將他送醫，目前正由醫護人員搶救中。

(中時 )