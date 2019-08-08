節目《綜藝新時代》本周來到大甲，浩子化身「孫悟空」與「媽祖」小嫻帶領大家尋找當地美食，浩子隊在尋找民眾幫忙帶路過程中，意外找到一位超帥路人型男，讓現場女藝人籃籃與鮪魚心花怒放，兩人直喊希望這集可以脫單。

籃籃一見鍾情該位素人型男，覺得對方帥氣逼人，她忍不住大讚「大甲宋仲基」，甚至拋下女藝人矜持，失去理智多次主動肢體接觸。鮪魚也不遑多讓，乾脆直接貼在型男身邊，隊長浩子看不下去，不按腳本走，另外主持新單元「戀愛節目二選一」，要該型男喜歡哪位，就拉那位女藝人的頭髮，結果該型男毫不猶豫伸手拉籃籃的頭髮，讓落選的鮪魚瞬間垮下臉。

籃籃（左起）、陳大天、鮪魚、浩子搞怪合照。（民視提供）

節目開播至今，最恐怖的加班「人體創意沙雕」，4位加班藝人居然動都不用動，只要趴著就好，被旁人用沙子埋住，還要套上法老王頭套，哈孝遠搞笑直說：「沙子超燙快被煮熟了，而且這樣趴著不咬東西不習慣，拜拜神豬都要咬蘋果。」笑歪眾人，製作單位更出絕招，開放讓民眾跟埋在沙子裡的藝人們合照，大膽王小嫻也大叫「真的好丟臉」，無奈自己出道這麼多年還被圍觀，讓所有人直呼懲罰太不人道。

(中時 )