丁姓男子在網路直播認識住台南16歲少女，得知少女想找工作，邀她到他在台中開的洗車場工作，少女當晚就搭車抵台中，丁男將她帶到租處安頓，竟趁機2晚連續強制性交2次，少女到臉書發文求救，友人循線到洗車場，將少女帶離脫困報警。台中地院審理時，丁男與被害人達成和解，法官依強制性交罪將他判刑2年、緩刑3年，全案仍可上訴。

判決書指出，丁男邀少女到他在台中市開的洗車場工作，少女不疑有他立刻答應，還當天從台南搭車來台中，在晚間近10時抵達，丁男將她載到他承租的雅房休息，見少女年幼可欺，深夜時竟要求少女幫他口交遭拒，丁男不顧少女稱「不要」、「會痛」拒絕，竟強制脫衣性侵得逞。

少女因人生地不熟，不敢自行離去，豈料，丁男食髓知味，隔天深夜趁少女在房間熟睡，再伸狼手撫摸少女胸部，驚動少女醒來，並指稱「我不喜歡，而且我有男友」，丁男還是霸王硬上弓，再度性侵得逞。少女隔天在臉書發文求救，友人循線到停車場找人，藉故將少女帶離，並報警處理。

丁男在台中地院審理期間坦承犯行，並與少女調解成立，以新台幣30萬元達成和解，法官認為丁男正值壯年，未能克制情慾侵害少女性自主權，導致少女身心受創，但審酌他坦承犯行，並與少女達成調解，獲得諒解，而判處他徒刑2年、緩刑3年。

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(中時 )