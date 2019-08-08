南韓總統文在寅8日提前召開原定年底舉行的國民經濟顧問會議全體會議，他在會上敦促日本儘早撤銷不當的出口管制措施。

韓聯社報導，文在寅表示，日本起初以南韓大法院（最高法院）判處二戰被日本強制徵用韓籍勞工索賠勝訴為由限制對南韓出口，後來又改口稱南韓戰略貨品出口管控不充分，其真實意圖令人質疑。

文在寅說，國際社會普遍認為南韓的出口管控力度遠比日本嚴格，美國科學暨國際安全研究所（ISIS）今年發布的行商危險指數（Peddling Peril Index）排行榜中，南韓名列第17，日本排名第37。

報導說，文在寅表示，無論如何辯解，日本的措施無疑是針對韓籍勞工索賠案敗訴而採取的經濟報復，將主權國家司法判決與經濟問題混為一談，違反三權分立的民主大原則。日本片面採取的貿易報復措施究竟有何利可圖令人費解，就算有利可圖，也不過是一時之利，最終，包括日本在內的各方都將受害，這是一場沒有贏家的賽局。

文在寅說，日本是在自由貿易秩序下受益最多的國家，曾在本國需要時積極宣導自由貿易主義，因此日本對韓限制貿易是非常自相矛盾的。

他說，在高度分工合作的今天，每個國家都擁有優勢和劣勢，如果每個國家都把優勢領域當作武器，將損害和平的國際自由貿易秩序。

對於日本7日放行一筆極深紫外線抗蝕劑的對韓出口業務後，業界猜測日本的強勢立場可能軟化。對此，文在寅說，日本將此次事態推向何等境地尚待觀察，日本可能不限制出口，這樣一來南韓就不會蒙受實際損失。但他接著說，即便如此，不確定性仍然存在。

報導提到，青瓦台核心幕僚表示，日本可能完全堵死三種關鍵半導體材料－－含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體的對韓出口，南韓被移出白名單後，有1100多種產品面臨同樣處境。

因此，文在寅說，不管日本做何動作，南韓都必須致力於提升國內的產業競爭力。他表示，政府將繼續為解決此事在外交上努力，但對於過度依賴某國的品類，仍要藉此機會謀求進口來源地多元化，實現貨源自主可控。

(中時 )