強颱利奇馬颱風來襲，新北市已宣布明日停班停課，環保局表示，新北市8日晚上照常收運垃圾，9日上午將停止垃圾收運垃圾服務；明日下午及夜間是否加班收運，將再視風雨狀況再行決定及公布，請民眾留意里長廣播、垃圾車音樂聲或當地有線電視跑馬燈，並可上網至新北樂圾車垃圾清運資訊查詢網。

(中時 )