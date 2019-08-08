蔡英文總統在臉書頻打「經濟牌」，前總統陳水扁今在臉書「新勇哥物語」表示，最怕的是，蔡總統2020再談人民無感的統計數字！？

他說，政府施政好壞，人民的感受最直接也最真實。數字冷冰冰，數字本身不會說話，如同神明也是不講話，博杯，籤詩都是人在說。

扁指出，蔡總統在臉書打出「經濟牌」，強調主計處公布的第二季經濟成長率，台灣（2.41％）贏過韓國（2.1％）、香港（0.6％）、新加坡（0.1％），勇奪亞洲四小龍第一名，固然可喜。但蔡總統沒說的，新加坡、香港、韓國的國民所得分別為6萬美元、5萬美元、3萬美元，而台灣是2萬5千美元。

他說，蔡總統說的是今年第二季經濟成長率2.41％，沒說的是2019年全年主計總處預估才2.19％，是三年來最低的。蔡英文4年平均的GDP 不會超過2.5％，比馬英九8年平均2.8％，阿扁8年平均4.8、4.9％都低。

他表示，蔡英文總統8月7日在臉書發文指出，22年來，中央政府的總預算都是編列赤字預算。明年度，終於達到中央政府總預算案編列為「平衡預算」的目標。

他說，阿扁認為增加政府投資，創造就業機會，促進經濟成長，政府預算赤字又何妨！？政府編列總預算，多編歲入，減列歲出不就平衡了嗎？等到決算，歲入預算因為灌水高估，無法達陣；歲出預算不足開銷或人為因素，只好一再變更設計，追加預算，被發現也是來年的事了。阿扁總統最後二年總預算是收支平衡的，最後二年的經濟成長率都達到6％左右，股市也上萬點，仍然在2008年失去中央執政權。

扁表示，2018年地方選舉，蔡總統主打「改革牌」，在百工百業挺改革的全國各縣市大型演講會細數改革成果，曲高和寡，因為選民感受不到！最怕的是，蔡總統2020再談人民無感的統計數字！？

(中時 )