日本外務大臣河野太郎8月4日至9日訪問南太平洋4個島國，這是日本外相時隔32年訪問南太平洋島國。大陸在南太平洋增強影響力，日本也積極與各島國透過海洋安全保障上的合作強化關係。

河野6日訪問帛琉，與帛琉國務部長馬緹娜會談，日本將提供提高海洋警備、海難救助等能力的支援，兩國也同意將合作充實觀光政策。河野會談前先走訪太平洋戰爭的激戰地貝里琉島，向陣亡者慰靈碑前獻花。

河野7日訪問密克羅尼西亞與總統潘魯羅（David W. Panuelo）會談，雙方針對今後將在此海域合作促進日本鮪魚漁船的穩定作業等達成共識。

河野8日訪問馬紹爾群島共和國與外交暨貿易部長席克(Hon. John M. SILK)會談。河野強調，日本推動「自由開放的印度太平洋」政策，決定對太平洋島國加強貢獻，在海洋領域上，將與美國等合作，支援提高非法漁業對策及海上保安能力，支援整建高品質的基礎設施等。兩國也同意將合作促進彼此的觀光、貿易、投資。

大陸在南太平洋島國投下巨資整建基礎設施，影響力也與日俱增，使得日本也急於與各國強化關係。

(中時 )