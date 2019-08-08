印度媒體8日報導，印度右翼政府5日廢除喀什米爾省的半自治特殊地位，而後喀什米爾爆發示威抗議，在最新的鎮壓行動中，已有超過500人被拘捕。

印度新聞信託社（PTI）和印度快報（The Indian Express）報導，560人被送至臨時拘留中心，其中包含大學教授、企業領導人和社運人士。當局在喀什米爾首府斯利那加（Srinagar）、巴拉穆拉（Baramulla）和古雷茲（Gurez）等城市發動突擊逮捕行動，部分人於午夜突擊中被捕。

印度總理莫迪預計8日稍後，透過電台向全國發表談話，解釋他所屬的印度教民族主義政府決定取消喀什米爾特殊地位一事。印度總統柯文德5日簽署行政命令，取消喀什米爾地區長達70年的半自治特殊地位。

此外，印度國會也通過查摩與喀什米爾省重組案，把當地劃分為查摩與喀什米爾、拉達克兩個地區，拉達克為中央直屬行政區。當地自1989年以來，就持續發生反對印度統治的武裝叛亂行動。

印度當局已派駐成千上萬部隊在喀什米爾地區實施嚴格宵禁，不僅切斷網路和電信服務，且僅允許街上有限度行動。

(中時 )