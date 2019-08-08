對於美方頒布臨時規定禁止採購華為設備，大陸外交部發言人華春瑩8日表示，相關企業已在美採取法律行動。大陸將繼續採取一切必要措施，堅決維護本國企業的正當合法權益。

美國國防部、總務署（GSA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）7日依循2019財政年度國防授權法，修訂聯邦採購條例（FAR）禁止聯邦機構及其承包商採購包括華為技術公司在內的5家中國企業電訊設備。

這項臨時規定自13日起正式生效。被禁止的企業則包括華為、中興、海康威視、大華科技及海能達5家中國企業。

大陸外交部8日傍晚以華春瑩「答記者問」形式回應上述事件，指北京將堅定支援相關企業「拿起法律武器維護自身的正當權益，也將繼續採取一切必要措施，堅決維護本國企業的正當合法權益」。

華春瑩聲稱，美國濫用國家力量不擇手段蓄意抹黑和打壓特定中國企業，嚴重損害美國國家形象和自身利益，更嚴重破壞全球產業鏈和供應鏈，「已經並將繼續遭到世界各國的廣泛反對和抵制」。

華為8日下午發表新聞稿表示，對美國此舉並不感到意外，這只是美國「2019財政年度國防授權法」的實施條例。華為將繼續在聯邦法院挑戰該禁令的合憲性。

新聞稿聲稱，美方2019財政年度國防授權法及其實施條款，在沒有任何證據證明華為有不當行為的情況下對華為採取懲罰性行動，是基於原產國設立的貿易壁壘，對保護美國電信網路和系統的安全沒有任何幫助，最終傷害的是美國農村地區依賴華為網路的廣大用戶。

(中時 )