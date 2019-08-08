千帆入港再造鹿港歷史現場，文開書院和文武廟打造成為漢學中心，陸續舉辦研習課程和講座。（吳敏菁攝）

千帆入港鹿港再造歷史現場計畫2017年度獲文化部核定2.9億元，不少縣民好奇何時見「揚帆」，審計室指出這項施政重點並未納入中程及相關年度施政計畫，無法評估執行績效，文化局表示，許多子計畫當初未配合取得土地，滾動後檢討文化部已註銷經費8829萬元。

再造鹿港歷史現場計畫，包括南門戶再造計畫、福興穀倉歷史場景再造、打造文開書院漢學中心、台鐵鐵道車站歷史環境景觀再現、和興派出所宿舍修繕再利用。

此外，還包含老屋再生部分，涵蓋老屋修繕活化、國寶工務店計畫和產業進駐老屋媒合平台。

原本核定2.9億元經費，屬於前瞻基礎建設經費，但值到2017年12月13日才核備計畫總體論述後才得以執行，且得於2020年12月底前結案，時程緊湊，形成龐大的執行壓力。

審計室也提出糾正，指出最初計畫提報未盡嚴謹，部分計畫用地，未事先就都市計畫和建管相關法律取得解決方案，影響執行進度。

文化局表示，希望能「揚帆」，福興穀倉打造書法公共道場，已經舉辦過多場活動

，文開書院漢學中心也陸續舉辦研討會和講座，此外，和興派出所宿舍群修復計畫也積極趕在年底以前能發包。

但文化局不諱言，當初提案太急迫，工程規劃設計日程至少需1年程，工期至少也需1年。上網發包規劃設計標案履約期限加上工期時間緊迫。但很多計畫，在提案之際，並未辦理用地取得及變更相關程序。例如，台糖鐵道車站景觀再造，台糖不同意提供土地，實驗工廠也為取得用地等，都無法執行。

文化局表示，再造鹿港歷史現場，經文化部開督導會議檢討後，滾動修正核定數為2億271萬，註銷經費8829萬，註銷經費佔30.3％。

(中時 )