竇智孔寫著「要戰來戰」。(讀者提供)

39歲的竇智孔和老婆幃幃育有2子，他日前帶家人到桃園風禾公園的盪鞦韆和玩沙區玩空拍機，今（8日）被爆當天因空拍機太低，有媽媽上前勸他，他卻回嗆對方。

這位媽媽在「小一聯盟粉絲團」以千字文詳述當天過程，並說竇智孔被勸告還振振有詞不願停止，事後媽媽們到他的臉書留言，竇智孔也留言：「要戰來戰。」竇智孔經紀人稍早表示暫時找不到他，無法代為回應，竇智孔剛剛在臉書寫：「等孩子都睡了，我再開直播跟大家說」。

該位媽媽寫道，當天自己帶著2個小孩在公園玩沙，還有兩間安親班老師和學生都在公園玩樂，同時間，一位男士在盪鞦韆和玩沙區使用空拍機，空拍機有幾次有幾次飛到遠一點的上空，其它時間幾乎都飛得很低，因為公園是公共空間，孩童又多，她覺得危險，於是鼓起勇氣請對方到旁邊空使用。對方回她「我沒有錄到妳家小孩啊，要不要我把影片倒退讓妳看」。

該位媽媽回「這不是隱私權的問題，是安全問題」，對方說「沒問題啊，妳不知道空拍機有自動屏障功能嗎？妳不知道嗎？」她氣回，因為空拍機已經飛到頭頂上，她說自己不知道台灣有沒有強制規定，對方的老婆還回說「台灣目前有規定」。對方又要她不要擔心，遙控器一手掌握在他手裡，他可以遙控它，很安全，她仍認為對方拿他們的生命開玩笑，因為她可以感受到飛行的聲音很近、而且很低。

對方回「沒有辦法接受無理的要求」認為自己在公共場所使用不犯法，該位媽媽認為對方罔顧人命，還把告知他的事情當笑話看待，後來氣得報警，警察到場，該男已離開現場。該位媽媽在文章後面標註「文章重點是空拍機在玩沙與盪鞦韆上面盤旋，請仔細看照片」、「再三強調是為了愛子心切與愛小孩的爸媽們一起守護我們的孩子」、「歡迎空拍機重症與愛用者分享台灣民航法規」。網友對話中，問道「是你嗎」？竇智孔跳出來回應「哈，是我啊」。

(中時 )