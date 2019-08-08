因應颱風利奇馬來襲，高鐵公司宣布，明日台中以北全面暫停營運，台中以南、左營及台中每小時發3班車。

高鐵公司表示台中站至左營站間，上午6點起至晚上10點55分（含）調整營運模式，自台中站（南下）及左營站（北上），每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為20分、40分及整點。晚上10點55分自台中站、左營站分別發出最後一班車後，請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並進一步蒐集相關資訊，若因颱風路徑變化致有營運調整規劃，將儘速對外說明，敬請旅客搭車前留意最新公告；另有關10日（週六）之營運模式，將於明（9）日晚間20時前公告。

颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站（http：／／www.thsrc.com.tw／）、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。

另自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

(中時 )