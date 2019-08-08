利奇馬來勢洶洶，但到9日下午氣象局分析再增強空間有限，可能順著低壓環流與高壓引導，通過台灣東北部與北部海面後再北上，彰化縣遠離暴風圈，彰化縣政府今天晚上8點宣布，彰化縣9日未達停班停課標準，正常上班、正常上課。

彰化縣政府提醒民眾，做好防災準備。

(中時 )