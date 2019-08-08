利奇馬颱風往北偏 彰化縣9日正常上班、上課 20:432019/08/08 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 利奇馬來勢洶洶，但到9日下午氣象局分析再增強空間有限，可能順著低壓環流與高壓引導，通過台灣東北部與北部海面後再北上，彰化縣遠離暴風圈，彰化縣政府今天晚上8點宣布，彰化縣9日未達停班停課標準，正常上班、正常上課。 彰化縣政府提醒民眾，做好防災準備。 (中時 ) #彰化縣 #上班 #上課 #利奇馬颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬颱風下午2時生成 周四、周五最接近台灣 16:102019/08/04 生活 防範利奇馬颱風 水利署召開會議強化戒備 09:272019/08/06 生活 利奇馬颱風雲系裂成兩大塊 恐登陸這3地 11:122019/08/06 生活 利奇馬颱風逼近 曾文水庫將進行調節性放水及排砂作業 14:482019/08/06 生活 利奇馬颱風來勢洶洶 政院召開前置情資研判會議提高警戒 19:352019/08/06 政治 《經濟》利奇馬颱風來襲，政院開情資研判會議 08:022019/08/07 財經 因應利奇馬颱風 台水籲提前儲水 14:242019/08/07 生活 利奇馬颱風恐襲台 全聯蔬菜倍貨增3倍 16:032019/08/07 生活 利奇馬颱風來襲 張麗善視查沿海抽水排水系統 18:232019/08/07 生活 利奇馬颱風來襲 愛買5倍貨量應戰 19:582019/08/07 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 不斷更新》強颱利奇馬來襲！全台明天停班停課看這裡 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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