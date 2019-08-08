網友目擊魏大勛和女友看展。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

網友比對該女疑是楊冪。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

魏大勛回應。（圖／翻攝自魏大勛微博）

32歲大陸女星楊冪去年底和劉愷威宣告離婚，楊冪恢復單身後，曾和鄧倫、首富子王思聰等人傳緋聞，但都被否認。今(8日)網上熱傳偶遇男星魏大勛在北京看展，身邊跟著一女子，兩人穿著情侶鞋，比對該女衣服和腿上胎記，竟發現該女可能就是楊冪，對此，雙方工作人員都未回應。

楊冪2014年和劉愷威奉女成婚，同年生下一女「小糯米」，去年12月兩人閃電發聲明宣布和平分手，並指「離婚是雙方彼此尊重溝通後做出的選擇」。楊冪離婚後，外界對她的新戀情仍十分關注，過去放話「離婚就娶她」的王思聰首先被點名，接著楊冪與鄧倫的互動也引來遐想，但楊冪則回應：「別人嗑我CP就不OK了吧，就不了吧！」間接否認和鄧倫緋聞。

今據《新浪娛樂》報導，有網友指偶遇魏大勛帶女友看畫展，照片中可見魏大勛和身邊女伴穿著情侶鞋、頭上分別戴著鴨舌帽和漁夫帽，打扮低調，似乎不想引起注意，眼尖網友則發現，該名女子左腳小腿上的胎記和楊冪相同，質疑兩人交往中，媒體求證男方公司，對方未回應，楊冪工作人員接起電話後，隨即掛斷，未承認也未否認。

而30歲的魏大勛2008年演出偶像劇《蘇菲日記》出道，2014年他簽約韓國JYP娛樂成為旗下藝人，隔年演出電影《梔子花開2015》，2016年他和《如懿傳》中演出「香妃」寒香見一角的李沁參加《我們相愛吧2》組「清新CP」，2017年魏大勛離開JYP，回到大陸自組工作室，今傳出他和楊冪正在談差3歲的姊弟戀，兩人曾在節目《明星大偵探》合作，稍早，魏大勛發文回應：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心」，但沒回應該女是否為楊冪。​​​​

(中時電子報)