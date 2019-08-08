台中市明天正常上班上課 今天晚間8點成立一級開設 20:252019/08/08 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 市長盧秀燕在臉書提醒民眾，全力做好防救災準備。（陳世宗翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市政府指出，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課， 依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投苗未達停班停課標準，明(9)日正常上班、正常上課。 台中市災害應變中心已於8日晚間8點成立一級開設，各局處皆已進駐待命；台中市長盧秀燕晚上9點將主持第一次工作會報，全力做好防救災準備。 (中時 ) #上班 #上課 #台中市 #災害 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中市第5選區 沈智慧拚連任 曾朝榮呼聲高 09:292019/08/05 政治 台中市派系、藍營議員 南下高雄為韓國瑜送暖 14:462019/08/05 政治 沙鹿混擬土車衝撞4車中市警方進化抓超速 20:252019/08/05 社會 台中立委第六選區戰況激烈！李中力戰黃國書 09:422019/08/06 政治 義警無私奉獻 南屯義警中隊表揚 17:352019/08/06 社會 紙風車執行長李永豐接受台中市道歉 但暫時不會去台中演出 19:362019/08/06 生活 88強震 全台1人死亡逾萬戶停電 11:402019/08/08 社會 台中市議會藍、綠因紙風車公演展開激烈攻防 14:252019/08/08 生活 台中市議會藍綠2議員互指對方是政治黑手 18:202019/08/08 生活 台中市正常上班、上課 20:042019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 強颱利奇馬來襲 明高鐵台中以北全面停駛 - 生活 不斷更新》強颱利奇馬來襲！全台明天停班停課看這裡 - 生活 桃園市明天停止上班上課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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