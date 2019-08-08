台中市政府指出，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，

依據中央氣象局所發布強烈颱風利奇馬最新氣象預報，中彰投苗未達停班停課標準，明(9)日正常上班、正常上課。

台中市災害應變中心已於8日晚間8點成立一級開設，各局處皆已進駐待命；台中市長盧秀燕晚上9點將主持第一次工作會報，全力做好防救災準備。

(中時 )