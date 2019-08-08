彰化縣福興鄉麥厝村台17線西側產業道路，銜接台17線與台61線快速道路漢寶交流道，交通量很大，大型車輛過往多。（吳敏菁攝）

彰化縣福興鄉麥厝村台17線西側產業道路，銜接台17線與台61線快速道路漢寶交流道，交通量很大，進出的大型車輛也非常多，卻年久失修，彰化縣長王惠美8日上午前往勘查，並指示立即辦理改善，維護用路人安全。

縣長王惠美表示，這條雖然是產業道路，但是進出的大型車輛非常多，地方村長、民意代表向縣府紛紛反應路況不好，縣府評估後認為有施作改善必要，改善長度425公尺，預計在8月底會進場施工，完工後將使鄉親進出更加順遂，「行」得更安全。

由於台17線到快速道路十分方便，所以有許多重車特別是載牛乳車都行駛這路段，使用率很高。此段道路雖然只有短短400多公尺，也要花費250萬元，預計在8月底進行施工，會針對塌陷破損地區特別補強，施工期間交通不便之處請鄉親多包涵，完工後鄉親在進出使用道路上會更平安方便。

這段產業道路，為公所維護管理道路，道路面層老化破損，下雨過後雨水滲入道路路基，又加上大型車輛反覆輾壓造成路面多處坑洞，經公所多次修補效果不佳，縣府本次錢要花在刀口上，投入改善，改善長度為425公尺，寬度平均約9.4公尺，改善重點為路基及重新鋪設瀝青混凝土，改善方式為挖除部分路基，置換40公分之CLSM，再重新鋪設瀝青混凝土，所需費用為250萬，改善所需工期約40天。

目前已經設計完畢，近期開始施工，完工後將串連台61線、台17線與縣道143線，健全整體路網結構，提高整體聯外道路系統之服務功能，維護用路安全，帶動地方經濟發展。

(中時 )