2020立委選舉進入戰國時代！高齡79歲的人民最大黨主席許榮淑今天舉行記者會，廣邀菁英參選2020立委選舉，並號召小黨加入，籌組「台灣人民最大聯盟」。許榮淑上午時表示，兩黨政治人民給他們機會，但給他機會後，今天所看到的社會現象，跟立法院通過的法律，沒有一條是真正合乎人民的需要；人民意志消沉，以及年輕人找不到前途跟目標，在這種情況下，「我們挺身而出」。

人民最大黨成立於2009年，發起人是民進黨前黨員許榮淑和范振宗，許榮淑上午偕數10名政見人士在立法院康園餐廳舉行記者會。

人民最大黨指出，他們不滿現今在野黨弱、執政黨強，不論是否違憲，什麼法案都通過，讓人民生活感到很痛苦，讓人民決定自己的命運，選擇可以有能力者管理國家，讓人民可以有公平、平等、自由、法治的社會。

人民最大黨指出，也引用高雄市長韓國瑜曾說過，「我們要過好日子，要苦民所苦，我們人民要覺醒，用選票奪回我們的權利，改革很簡單，就是用人民手中的選票把權力收回來。」

人民最大黨強調，人民有權決定國家前途，唯有團結拿到政權，只要是人民都是黨員，廣納各界菁英投入2020立委選舉，讓人民自己來選擇，換掉無能腐敗的政府。

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(中時 )