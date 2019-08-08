利奇馬颱風來勢洶洶，北市因應河濱疏散門關閉，為紓解停放堤外車輛的臨時停車需求，即刻起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停路邊停車收費。另外，YouBike微笑單車將於9日淩晨2時起全面停止營運，服務中心也將停止服務，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

恢復紅黃線禁止停車管制的時間，交通局將另行通知。

公共運輸方面，由於台北市明天停止上班上課，為考量行車安全，公車單位將視實際天候及道路等狀況合理減發班車，一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距（或平日最大班距）行駛；當平均風力強度達8級以上時，發車班次得依例假日班次減少2分之1行駛，當平均風力強度達9級以上時，發車班次得依例假日班次減少2分之3行駛，當平均風力強度達10級以上時，得停止發車。

山區公車路線發車班次得依例假日班距（或平日最大班距）減少2分之1行駛，當平均風力強度達8級以上時，得停止發車，休閒公車路線得停止發車。請民眾於搭車前先電洽所欲搭乘公車路線場站或市府1999確認班車發車情形及時間。

藍色公路業者已依相關規定進行碼頭售票亭及船舶防颱措施，並自即日起停止營運，待颱風警報解除並確認碼頭相關設施安全無虞後，即開始營運提供服務。小型復康巴士亦停止服務，並於恢復上班日後正常提供服務。

(中時 )