嘉義縣朴子市農會8日於農業推廣教育中心，舉行「108年嘉義縣朴子市稻米品質競賽」，今年冠軍是莊忠諺，亞軍則是他哥哥莊忠穎，農會表示，盼藉由舉辦稻米優良競賽，提高農友對生產高品質稻米的堅持，及讓消費者對台灣好米有更深的認識和支持。

今年報名共15人，參賽品種為高雄147號、台南16號及台南11號，各個經過田間檢查初審，包含病蟲害、葉色、異品種等，篩選前10位農友參加決賽，評分項目有外觀性狀及米食官能品評，此外，除了稻米（穀）品質規格分析及食味計測量蛋白質含量之外，還包括糙米及白米外觀、口感等評審。

比賽結果出爐今年冠軍莊忠諺，亞軍是他哥哥莊忠穎，莊忠穎去年則拿冠軍，亞軍是弟弟，這對兄弟檔連續兩屆包下冠亞軍，現場的人都直呼不可思議。他們的父親莊有志於2009年獲「全國十大經典好米」，在莊有志細心指導下，兩兄弟才有今日的好表現。

為了提高稻米產業競爭力，朴子市農會配合農委會農糧署辦理「臺灣稻米達人冠軍賽」實施計畫，以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安策略，輔導農民精進栽培技術、提昇品質及安全，並結合品牌，擴大行銷。

在朴子農會輔導下，歷年來成績輝煌，2008年入選全國前20名優質好米， 2009年更進一步榮獲「全國十大經典好米」，也激勵了更多農友對提高稻米品質的重視，也改變了傳統稻作「重量不重質」的種植觀念。

冠軍莊忠諺的稻穀，將於9月代表朴子市參加「臺灣稻米達人冠軍賽」全國比賽。

(中時 )