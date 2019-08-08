法國許多地區土地含水不足，正面臨嚴重乾旱，農業、畜牧業等領域都受影響，全國101省中，多達81省需要限水。

法國生態部及農業部轄下、專門提供水資源資訊的網站Propluvia昨天公布資料顯示，法國101省中，有81個達到警戒標準，必須限水，全國共發出171道行政命令禁止浪費水資源。

這81省中，有38省被列為紅色的「危機」狀況，這是最嚴重的等級，意味嚴格限制水的取用，包括農業用途，只有醫療、安全、飲用及衛生用途才能取用。

其餘43省被列為「加強警戒」的橘色等級或「警戒」的黃色等級；在橘色等級下，農業用水的量及時間會受限制，花園澆水、洗車也受限或禁止；在黃色等級下，農業用水的量及時間也受限制，但程度比橘色等級放寬，澆水、洗車等則須限時。

乾旱天候影響農業尤深，「費加洛報」（Le Figaro）報導，全國農民總聯盟（FNSEA）主席藍柏（Christiane Lambert）與農業部長季佑（Didier Guillaume）對談時表示，絕大多數、甚至所有的畜牧業者都在拿原本要用於過冬的糧草餵養牲畜，情況令人擔憂。

季佑呼籲農民團結互助，鼓勵糧草存量足夠的省份向缺糧的省份伸出援手，他也於7月29日針對受乾旱影響的農民宣布一系列措施，若農產收穫量因氣候而減少，可有條件獲得農業風險管理國家基金（FNGRA）補貼。

法國新聞電台（Franceinfo）引述氣候變遷水資源專家阿茲札（Emma Haziza）的意見表示，法國目前的乾旱對某些產業相當嚴重，有的產業甚至已兩個月沒水可用，在波爾多（Bordeaux）和里摩日（Limoges）之間的地帶，有段時間完全沒下雨；有些地方下雨，一部分土壤得以吸收水分，但表層和深層大多還是很乾。

她說，降雨一來，可以濕潤部分土壤，但有時又會釀災，例如8月6日在南部上羅亞爾省（Haute-Loire）就淹水，這種情況會發生在短時間內降雨極端密集的時候，這樣的雨水會直接流掉，土壤來不及吸收。

她解釋，這次乾旱來得早，土壤本就缺水，今年6、7月的兩波熱浪又加重狀況，是法國歷來最嚴重的乾旱之一，缺水對植被的影響正慢慢浮現，必須仔細研究分析正在發生的現象，以便因應農業或其他領域的改變，若情況不改善，有些地區可能無法再有直接引入的飲用水。

(中時 )