強烈颱風利奇馬來襲，中央氣象局已發布海上及陸上颱風警報，提醒基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮、新竹、桃園防範強風豪雨。交通部航港局今（8）日傍晚發出通報，列出8、9日兩天受影響的航運班次。

【8月8日】受天候影響，共有14航線，計63航次停航 :(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。(2)基隆-廈門：全部停航(停航1航次，延至8月10日廈門開航)。(3)臺北-平潭：全部停航(2航次)。(4)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。(5)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。(6)南竿-莒光：部分停航(開航2航次、停航4航次)。(7)南竿-北竿：部分停航(開航12航次、停航10航次)。(8)南竿-東引：全部停航(1航次)。(9)臺中-平潭：全部停航(2航次)。(10)高雄-馬公：全部停航(2航次)。(11)布袋-馬公：全部停航(6航次)。(12)富岡-綠島：全部停航(13航次)。(13)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。(14)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。

【8月9日】預估共有13航線，計78航次停航：(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。(2)基隆-大麥嶼：全部停航(1航次)。(3)臺北-平潭：全部停航(2航次)。(4)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。(5)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。(6)南竿-莒光：全部停航(6航次)。(7)南竿-北竿：全部停航(22航次)。(8)南竿-東引：全部停航(1航次)。(9)高雄-馬公：全部停航(2航次)。(10)布袋-馬公：部分停航(開航2航次、停航6航次)。(11)富岡-綠島：全部停航(14航次)。 (12)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。(13)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。

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