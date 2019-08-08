徐乃麟七夕情人節抱著狗女兒曼曼開直播，開心透露老婆和女兒剛結束加拿大行程回到台北，一家人當晚一起過七夕情人節及父親節。為了讓大家看看電視之外的徐乃麟，他與粉絲約定，每周一晚上10點直播。

徐乃麟說跟老婆結婚30年，婚前戀愛7年才結婚，今年恰逢結婚30年，兩夫妻去了一趟希臘，至今難忘聖托里尼最美的落日，粉絲好奇兩人相識過程，他表示，「我跟太太認識時，剛準備要出專輯，第一張專輯《小薇》民國73年推出，當時擔任華航空少的朋友有次找我當電燈泡助陣，想追一個女孩，那個女孩就是我現在的老婆。」

徐乃麟（右）與老婆遊希臘，歡慶結婚30周年。（17Media提供）

徐乃麟透露，3人約在台北仁愛路圓環的老爺酒店，結果空少朋友臨時被抓飛，只剩他與老婆乾瞪眼，兩人那次努力找話題，最後就在一起了，他笑說：「我那個華航空少朋友，自從那個事件以後，至今再也沒有跟我聯絡過。」說到這裡，他忍不住勸告，「如果把妹要找男生朋友去幫忙，千萬不要找條件比你好的；女孩子也是一樣。」

(中時 )