天王劉德華（華仔）去年在香港展開「My Love Andy Lau World Tour」世界巡迴演唱會，原規劃今年10月登台演出，但因檔期問題未能如願，如今有消息傳出，劉德華明年5月底將於台北小巨蛋開唱，亦是他第3度攻蛋。對此，華仔所屬台灣映藝證實消息，表示「有收到已經申請到明年小巨蛋的場地，有進一步確定消息會再公布」。

今年57歲的劉德華身材精壯，維持得宜，睽違8年去年宣佈啟動全新世界巡迴演唱會，從香港紅磡體育館開唱，甚至注重隱私的華仔，首度讓6歲女兒劉向蕙、老婆朱麗倩和他的父母現身台下欣賞演出，原預計唱20場跨年演唱會，但唱到第14場時，因罹患流感喉嚨發炎，被迫停止剩下7場演出，在團隊努力補件，順利申請到明年2月的紅館檔期，也開放購買原7場次歌迷換票。

四大天王陸續來台開唱，從前年張學友、今年9月郭富城，日前黎明宣佈年底攻蛋，劉德華接力明年開唱。不少歌迷聽到演唱會消息，紛紛準備搶票，網路更傳出有自稱「台灣最強票務窗口」開賣預購票。據了解，檔期在明年5月底至6月初2週內舉行4場，台灣映藝表示「主辦方那邊還沒直接確認下來。」

劉德華將於明年5月底6月初在台北小巨蛋開唱。（資料照）

(中時 )