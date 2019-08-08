台北富邦銀行併購台北銀行過去曾遭質疑是「以小併大」，在郝市府時期，富邦曾提案欲將機關用地改為商業用地，不過都被以回饋金太低駁回，8日再度闖關通過都市計畫委員會通過，藍綠議員痛批市長柯文哲圖利財團。北市都發局對此回應，依通案辦理，秉持公正、公平和公開原則。

位在北市中山區中山北路二段的台北富邦銀行總行，面積約874.22坪，為機關用地，5年前富邦曾提出變更案，因只願繳交6000萬元回饋金，被市府駁回。

今經都委會審議通過，富邦總行包括旁邊還持有54.45坪住宅用地，全都變更為商業區，據業界評估，當地每坪至少400萬，以代金方式回饋，金額達14.85億元。

民進黨議員王世堅痛批，柯文哲一點原則都沒有，不斷幫財團解套，很多案子的源頭是前市長馬英九，而前市長郝龍斌不敢做的，柯卻膽大妄為，質疑是選舉到了拿來交朋友；國民黨議員陳永德說，柯文哲想轉變反商形象卻變得沒有原則，像房屋稅減免一樣，雖無違法問題，但給外界的觀感就不好。

有議員分析，柯市府為富邦解套，讓機關用地變更成商業區，不僅讓富邦資產暴增，若幾年後進行都市更新，富邦恐怕還能獲得容積獎勵或容積移轉。

對此，都發局說明，富邦總行變更後，容積率仍維持400％，市府依規定要求富邦回饋40％可建築面積、等值樓地板面積或代金，而每坪回饋金額還要再精算，市府都是依通案處理，秉持公正、公平、公開。

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(中時 )