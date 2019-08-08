蘇州市正全面投入創建大陸國家級「5G＋工業互聯網」應用示範城市，打造大陸一流的智慧網聯車應用基地；除今年底完成5000個5G基地站的鋪設任務外，預計2021年底將興建完成超過2萬3000個5G基地站，實現蘇州全市範圍85％以上的覆蓋率。

蘇州市政府日前審議並原則通過《關於加快推進第五代移動通信網路建設發展的若干政策措施》，將加快推動蘇州5G建設、應用與產業發展的步伐；尤其力求在智慧車聯網、工業互聯網、物聯網、人工智慧等領域，獲得5G商用部署新的突破。

根據此一政策措施，在5G應用層面，蘇州市各相關部門應大力推動，基於5G網路的相關應用服務，加強在智慧製造、工業互聯網、交通物流、教育教學、健康醫療、廣播電視、文化娛樂、城市管理、應急指揮等重點領域的應用，整體形成由建設與應用雙向驅動的發展格局。

政策措施同時也要求，蘇州市5G商用部署應快馬加鞭，在智慧車聯網、工業互聯網、物聯網、人工智慧等領域尋求新的突破，不僅要打造出大陸國內一流的智慧網聯車應用基地，並將目標指向創建國家級「5G＋工業互聯網」應用示範城市。

除此之外，蘇州也將強化引進、培育5G產業技術人才，大力鼓勵龍頭企業出面帶頭，並與大學院校聯手，形成以企業為主體的產學研結合模式；透過籌建蘇州市的5G專家庫，讓5G建設、應用及產業發展擁有最佳的「智力支撐」。

(旺報 )