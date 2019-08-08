據日本共同社8日獨家報導，為了加快能超高速運算的量子電腦等被視為支撐未來社會的基礎技術「量子技術」研發，日本政府下年度計劃把相關預算提升至250億日圓（約新台幣74億元）規模，比目前增長近1倍。除建立從基礎研究到智慧財產權管理的一貫式據點外，還將推進人才培養。此舉旨在與據稱推進超過1000億日圓巨額投資的歐美和大陸縮小差距。

量子技術是利用電子、光等極小物質世界發生現象的技術。不僅是可在一瞬間完成藥物開發、材料研發所需計算的電腦，而且還被期待實現無法監聽的通信技術、以及在不能使用人造衛星定位的水中也可判斷位置的傳感器等。

據共同社報導，日本文部科學省將從下年度起的5年中，在電腦、軟體、生命、傳感器等領域，設置匯集國內外人才和投資的共5至6個國際研究據點。據點設想的是已有研究成果的大阪大學、理化學研究所（埼玉縣和光市）、量子科學技術研究開發機構（千葉市）等。政府將把相關預算寫入下年度的預算概算要求。

此外，還將推進把量子技術應用到生命科學、人工智慧（AI）和安全防護等其他領域的研究。政府也將加緊培養人才，在大學開設有關量子技術的講座和專業。將開發教學計劃，也向大學本科生和高等專門學校學生提供學習機會。

本年度，總務省、文部科學省、經濟產業省等分別編制了共約140億日圓的預算。政府為有效推進今後的研發，今年6月推出了統一戰略，還計劃制定未來10年左右的進度表。

(中時 )