強烈颱風利奇馬來襲，部立桃園醫院、新屋分院9日門診停止看診，不過急診、住院、血液透析室照常運作；林口長庚設「颱風特別門診」；台北榮總桃園分院開設颱風特別門診，上、下午內外科，均各開一診，急診正常運作。

桃園市政府也宣布，9日停止垃圾清運、0時起暫停路邊停車收費，並開放紅、黃線停車。

(中時 )