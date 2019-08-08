姜丹尼爾。(取自daniel.k.here IG)

韓國人氣男星、前Wanna One 成員姜丹尼爾與Twice 隊長志效爆出戀情，兩人事後也坦承已交往半年多，消息一出引發雙方粉絲熱烈討論。只是隨後又有人注意到最新踢爆戀情的韓媒Dispatch，原本在7月20號就已撰稿完成，卻不知為何拖延了16天，直到8月5號才曝光這篇報導。

為何韓媒會拖延16天後才曝光姜丹尼爾與志效戀情？韓國節目《Section TV演藝通信》今(8日)爆內幕，表示這篇新聞的採訪記者認為應該避開姜丹尼爾的回歸週比較好，所以一度決定在8月1號上架新聞，但又考慮到當天是姜丹尼爾粉絲見面會日子，所以最終才會延到8月5號曝光消息。

而姜丹尼爾是非纏身，除了戀情曝光外，昨日是Wanna One出道2週年紀念日，除了他與正在當兵的尹智聖，其他成員全都遵守承諾出席了聚會；對此薑丹尼爾公司亦解釋缺席原因，稱姜丹尼爾是因為海外粉絲見面會相關日程無法調整，所以才缺席了2週年聚會。

(中時電子報)